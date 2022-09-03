За полгода войны Ахметов передал на нужды армии 266 автомобилей

Первоначально предприятия компании отправляли защитникам свою тяжелую технику и автотранспорт, они используются на перевозках, передислокациях и укреплении позиций. Также спецтехника "Метинвеста" вовлечена в строительство обороны городов – бульдозеры, экскаваторы и грузовики компании помогают инженерам ВСУ возводить фортификационные сооружения в Донецкой области.

Впоследствии компания начала покупать автомобили для военных за рубежом, в июле защитники получили от "Метинвеста" последнюю партию из 100 автомобилей, приобретенных в Германии, Польше и Италии. В основном это пикапы, которые используются на всех участках фронта, чтобы доставлять боекомплекты и личный состав, эвакуировать раненых, перевозить продукты и другие грузы. Также ввезли полноприводные джипы и микроавтобусы. Всего на фронт поехало 122 зарубежных автомобиля стоимостью более €2 млн.

Также "Метинвест" передал Главному управлению разведки для передовой 20 специализированных машин скорой помощи, общая стоимость автомобилей вместе с затратами на ремонт и доставкой в Украину составила €300 тыс.

"На передовой успех военных во многом зависит от технического обеспечения. Чтобы улучшить мобильность наших защитников, группа "Метинвест" системно предоставляет автомобили подразделениям ВСУ. Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и победить, а украинцам – выжить и выстоять", – пояснил акционер компании "Метинвест" Ринат Ахметов.