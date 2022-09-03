За полгода войны Ахметов передал на нужды армии 266 автомобилей

Первоначально предприятия компании отправляли защитникам свою тяжелую технику и автотранспорт, они используются на перевозках, передислокациях и укреплении позиций. Также спецтехника "Метинвеста" вовлечена в строительство обороны городов – бульдозеры, экскаваторы и грузовики компании помогают инженерам ВСУ возводить фортификационные сооружения в Донецкой области.
Впоследствии компания начала покупать автомобили для военных за рубежом, в июле защитники получили от "Метинвеста" последнюю партию из 100 автомобилей, приобретенных в Германии, Польше и Италии. В основном это пикапы, которые используются на всех участках фронта, чтобы доставлять боекомплекты и личный состав, эвакуировать раненых, перевозить продукты и другие грузы. Также ввезли полноприводные джипы и микроавтобусы. Всего на фронт поехало 122 зарубежных автомобиля стоимостью более €2 млн.
Также "Метинвест" передал Главному управлению разведки для передовой 20 специализированных машин скорой помощи, общая стоимость автомобилей вместе с затратами на ремонт и доставкой в Украину составила €300 тыс.
"На передовой успех военных во многом зависит от технического обеспечения. Чтобы улучшить мобильность наших защитников, группа "Метинвест" системно предоставляет автомобили подразделениям ВСУ. Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и победить, а украинцам – выжить и выстоять", – пояснил акционер компании "Метинвест" Ринат Ахметов.
Группа "Метинвест" с начала полномасштабной агрессии России против Украины направила на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям более 1,7 млрд грн.
"Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений. Защитники получат, кроме прочего, 100 тыс. бронежилетов, их делают как из сертифицированной спецстали производства "Метинвест", так и привозят из-за границы. Кроме того, компания передала ВСУ около 400 дронов, 1500 тепловизоров, почти 18 тыс. бронекасок, 27 тыс. турникетов и 500 аптечек.
Военные медики ГУР получили 20 машин скорой помощи стоимостью €300 тыс., ВСУ – медикаменты и медоборудование почти на 21 млн грн. "Метинвест" передал на фронт 100 полноприводных пикапов на сумму более €2 млн. Из стали компании изготовили около 60 тыс. противотанковых ежей и 20 тыс. шипованных цепей против колесной техники.