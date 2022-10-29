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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики ДТЭК Ахметова возобновили электроснабжение для 6 тысяч семей в Донецкой области

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Без электроэнергии остаются 79 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ
Без электроэнергии остаются 79 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили поставки света в четырех населенных пунктах для 6 тысяч семей. Об этом говорится в сообщении компании.

По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ночью враг проявлял высокую активность на донецком направлении. В настоящее время без электроэнергии остаются 79 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 248-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – сообщили в компании.

Контекст:

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате оккупанты повредили около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора Украины, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики страны, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, обстрелы, инфраструктура, энергосистема
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