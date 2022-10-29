За сутки энергетики ДТЭК Ахметова возобновили электроснабжение для 6 тысяч семей в Донецкой области

Без электроэнергии остаются 79 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ Фото: depositphotos.com

По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ночью враг проявлял высокую активность на донецком направлении. В настоящее время без электроэнергии остаются 79 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 248-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – сообщили в компании.