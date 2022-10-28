Без электричества сейчас около 4 млн украинцев – Зеленский

"В настоящее время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 млн украинцев имеют ограничения сейчас", – сказал Зеленский.
Он назвал Киев и область, Житомирскую, Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую области и отметил, что аварийные отключения возможны и в других регионах.
"Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической... Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", – сказал Зеленский.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
В последние дни компания "Укрэнерго" вводила, в частности, в Киеве и области "беспрецедентные экстренные ограничения", которые не соответствовали заявленным ранее графикам. В компании предупредили, что в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.