Без электричества сейчас около 4 млн украинцев – Зеленский

"В настоящее время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 млн украинцев имеют ограничения сейчас", – сказал Зеленский.

Он назвал Киев и область, Житомирскую, Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую области и отметил, что аварийные отключения возможны и в других регионах.

"Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической... Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", – сказал Зеленский.