За сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 21 тысячи семей

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет для 263 тысяч семей в 362 населенных пунктах Фото: dtek-dem.com.ua

Несмотря на обстрелы в Донецкой области, аварийно-восстановительные бригады ДТЭК смогли выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение жителям 11 населенных пунктов. Свет удалось вернуть для почти 2,5 тысячи домохозяйств.

"Пока без электроснабжения остаются 106 населенных пунктов Донецкой области, которые остаются ареной тяжелых и постоянных боевых действий и где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение от Вооруженных сил Украины", – отмечают в ДТЭК.

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет для 263 тысяч семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.