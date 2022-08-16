За сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 12 тыс. домов в Донецкой области

"Более 6 тыс. домохозяйств удалось запитать в постоянно обстреливающейся Торецкой общине. Здесь восстановление удается выполнять практически ежедневно, также ежедневно сети разрушаются в результате боевых действий. И еще более 2 тыс. – в Бахмутской общине, где обстрелы тоже не утихают. Бахмутское направление, по словам главы области Павла Кириленко, является одним из самых тяжелых. Однако энергетики с разрешения военных смогли там выполнить ряд восстановительных работ", – сообщили в компании.

Без света пока остаются 106 населенных пунктов, где энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Ночью из-за обстрелов без света остались жители Никопольского района, были повреждены высоковольтные линии, от которых зависит электропитание населенных пунктов.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно провели работу по их восстановлению, как только получили разрешение на выполнение ремонтов от военных. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 17 населенных пунктах Днепропетровской области, вернув свет в дома 3355 жителей, обесточенные из-за боевых действий", – сообщили в ДТЭК.

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