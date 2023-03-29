За сутки оккупанты обстреляли украинские позиции на бахмутском направлении 244 раза, произошло 25 боестолкновений – ВСУ

"Бахмут остается одним из главных направлений ударов противника. В течение этих суток он 244 раза обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии наши позиции", – сказал он.

По словам Череватого, произошло 25 боестолкновений.

"97 оккупантов были уничтожены, 137 получили ранения", – сказал спикер.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.