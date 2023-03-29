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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли украинские позиции на бахмутском направлении 244 раза, произошло 25 боестолкновений – ВСУ

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Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Фото: EPA

За сутки россияне 244 раза обстреливали позиции в районе Бахмута Донецкой области. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона, который транслировало "Суспільне".

"Бахмут остается одним из главных направлений ударов противника. В течение этих суток он 244 раза обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии наши позиции", – сказал он.

По словам Череватого, произошло 25 боестолкновений.

"97 оккупантов были уничтожены, 137 получили ранения", – сказал спикер.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, Сергей Череватый
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