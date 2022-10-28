ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные нанесли по врагу более 30 ударов, в том числе по пункту управления – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генштаб уточнил результаты ударов по врагу в Запорожской области
Генштаб уточнил результаты ударов по врагу в Запорожской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам не менее 34 ударов. Об этом проинформировал 28 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и другие важные военные объекты", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что были подтверждены результаты ударов в предыдущие дни в Запорожской области.

"Артиллерийские подразделения сил обороны в населенном пункте Нововодяное уничтожили склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом и три пушки Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Число погибших оккупантами тщательно скрывается", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0f71ran3Ftu1VyYfcZvWTK9jW73kr851iBirYzQ2fKq7KuzBcQT4nwnPa53mgHMNgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 28 октября, в Украине уже погибло около 69 700 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Запорожская область, раненые, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, пушки, погибшие, потери армии России, российские оккупанты, Токмак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (636458)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (134323)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (103754)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (85475)
5
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (63578)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43937)
7
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (39443)
8
Дорофеева показала Кацурина в своей постели (32216)
 
 
 
 