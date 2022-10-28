За сутки украинские военные нанесли по врагу более 30 ударов, в том числе по пункту управления – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и другие важные военные объекты", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что были подтверждены результаты ударов в предыдущие дни в Запорожской области.

"Артиллерийские подразделения сил обороны в населенном пункте Нововодяное уничтожили склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом и три пушки Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Число погибших оккупантами тщательно скрывается", – объяснили в ВСУ.

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