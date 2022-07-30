За сутки в Украине уничтожены 12 вражеских складов с боеприпасами и четыре базы оккупантов – ВСУ

"За сутки было демилитаризировано 12 складов БК (боеприпасов. – "ГОРДОН") и четыре базы русни", – сказано в посте.
В список вошли:
склады с БК – Генический район, Херсонский район, Каховский район, Бериславский район, Брилевка, район Олешек, Чернобаевка (все – Херсонская область), Донецк. Ясиноватая, Иловайск (все – Донецкая область), Васильевский район Запорожской области, Брянка Луганской области;
базы – Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области, Сватово и Брянка Луганской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 156-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Бои ведутся на востоке и юге страны.
Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля сообщал, что украинские военные с тех пор, как получили высокоточные американские реактивные системы залпового огня HIMARS, уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.