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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Украине уничтожены 12 вражеских складов с боеприпасами и четыре базы оккупантов – ВСУ

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После получения американских РСЗО ВСУ уничтожили десятки вражеских складов с боеприпасами
После получения американских РСЗО ВСУ уничтожили десятки вражеских складов с боеприпасами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

29 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 16 военных объектов российских войск на оккупированных территориях Украины. Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, перепостив информацию канала "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"За сутки было демилитаризировано 12 складов БК (боеприпасов. – "ГОРДОН") и четыре базы русни", – сказано в посте.

В список вошли:

склады с БК – Генический район, Херсонский район, Каховский район, Бериславский район, Брилевка, район Олешек, Чернобаевка (все – Херсонская область), Донецк. Ясиноватая, Иловайск (все – Донецкая область), Васильевский район Запорожской области, Брянка Луганской области;

базы – Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области, Сватово и Брянка Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 156-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Бои ведутся на востоке и юге страны. 

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля сообщал, что украинские военные с тех пор, как получили высокоточные американские реактивные системы залпового огня HIMARS, уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецк, Херсон, война, военные, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Геническ, боеприпасы, Ясиноватая, Иловайск, Брянка, ВСУ, война России против Украины, войска, Новая Каховка, российские оккупанты, Чернобаевка, Сергей Братчук
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