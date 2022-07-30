За сутки в Украине уничтожены 12 вражеских складов с боеприпасами и четыре базы оккупантов – ВСУ

После получения американских РСЗО ВСУ уничтожили десятки вражеских складов с боеприпасами Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За сутки было демилитаризировано 12 складов БК (боеприпасов. – "ГОРДОН") и четыре базы русни", – сказано в посте.

В список вошли:

склады с БК – Генический район, Херсонский район, Каховский район, Бериславский район, Брилевка, район Олешек, Чернобаевка (все – Херсонская область), Донецк. Ясиноватая, Иловайск (все – Донецкая область), Васильевский район Запорожской области, Брянка Луганской области;

базы – Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области, Сватово и Брянка Луганской области.

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