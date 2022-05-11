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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время вторжения РФ погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии – штаб

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Национальная гвардия одно из подразделений, защищающих Украину от российских оккупантов
Национальная гвардия – одно из подразделений, защищающих Украину от российских оккупантов
Фото: Національна гвардія України / Facebook

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжения России в Украину, погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий сообщил в ходе брифинга в Киеве 11 мая, трансляцию вел "Укринформ".

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери в личном составе Национальной гвардии составляют: санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501", – сказал он.

Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях в войне с Россией среди украинских защитников. Последний раз – 15 апреля – об этом информировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, на тот момент потери Украины составляли 2,5–3 тыс. погибшими и около 10 тыс. ранеными.

По информации Генерального штаба ВСУ на утро 11 мая, потери России составляют 26 350 военных, 160 вертолетов, 119 самолетов, 1187 танков и сотни другой техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Национальная гвардия Украины – одно из подразделений, защищающих страну от российских оккупантов. Бойцы НГУ принимают участие в оборонной операции на донецком, луганском, южнобужском направлениях и в восточной части таврического операционного района, сказал Надточий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Национальная гвардия, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, погибшие
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