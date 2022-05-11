За время вторжения РФ погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии – штаб

Об этом начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий сообщил в ходе брифинга в Киеве 11 мая, трансляцию вел "Укринформ".

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери в личном составе Национальной гвардии составляют: санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501", – сказал он.

Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях в войне с Россией среди украинских защитников. Последний раз – 15 апреля – об этом информировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, на тот момент потери Украины составляли 2,5–3 тыс. погибшими и около 10 тыс. ранеными.

По информации Генерального штаба ВСУ на утро 11 мая, потери России составляют 26 350 военных, 160 вертолетов, 119 самолетов, 1187 танков и сотни другой техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)