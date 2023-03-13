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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замначальника военкомата в Одесской области отправили в боевое подразделение за танцы на 8 Марта под песню Пирожкова

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Песни Пирожкова звучали на вечеринке под Одессой, где танцевали в том числе сотрудники местного военкомата
Песни Пирожкова звучали на вечеринке под Одессой, где танцевали в том числе сотрудники местного военкомата
Фото: arthurpirozhkov / Instagram

Заместитель начальника Болградского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) переведен на службу в одно из боевых подразделений после того, как в сети появилось видео с вечеринки, где он танцует под песню российского исполнителя, сообщает 11 марта издание "Думская" со ссылкой на заявление оперативного командования "Юг".

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного, безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения. Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный облик, и морально-психологическое состояние всех военных без исключения должно соответствовать поставленным задачам, быть основой для победы", – приводит издание цитату из официального сообщения ОК "Юг".

В ОК "Юг" не уточнили, в какое боевое подразделение перевели замначальника военкомата и находится ли оно на передовой.

Кадры с вечеринки распространил 9 марта Telegram-канал "Х...евая Одесса".

"Замначальника Болградского военкомата (Одесская область) тусит на 8 Марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы [выступающего под псевдонимом Артур Пирожков]", – сообщалось в подписи к видео.

Контекст:

 Верховная Рада на заседании 19 июня 2022 года приняла во втором чтении и в целом доработанный законопроект №7273-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", который частично запрещает российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Речь идет о полном и бессрочном запрете публичного исполнения, публичного показа, публичной демонстрации, публичной трансляции фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, которые были гражданами РФ после 1991 года. Запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины ("белый список"). Этот список должен формировать СНБО.

Теги: Россия, Украина, музыка, шоу-бизнес, военкомат, Одесская область, Болград, видео, 8 марта, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, танцы, Артур Пирожков, вечеринка, Александр Ревва, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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