Замначальника военкомата в Одесской области отправили в боевое подразделение за танцы на 8 Марта под песню Пирожкова

Песни Пирожкова звучали на вечеринке под Одессой, где танцевали в том числе сотрудники местного военкомата Фото: arthurpirozhkov / Instagram

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного, безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения. Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный облик, и морально-психологическое состояние всех военных без исключения должно соответствовать поставленным задачам, быть основой для победы", – приводит издание цитату из официального сообщения ОК "Юг".

В ОК "Юг" не уточнили, в какое боевое подразделение перевели замначальника военкомата и находится ли оно на передовой.

Кадры с вечеринки распространил 9 марта Telegram-канал "Х...евая Одесса".

"Замначальника Болградского военкомата (Одесская область) тусит на 8 Марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы [выступающего под псевдонимом Артур Пирожков]", – сообщалось в подписи к видео.