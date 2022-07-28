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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дан старт центробежному движению". Данилов рассказал, какие части России готовы к самоопределению

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Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока начали понимать свой колониальный статус и готовы к борьбе за независимость, пишет секретарь СНБО
Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока начали понимать свой колониальный статус и готовы к борьбе за независимость, пишет секретарь СНБО
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Развязав полномасштабную войну против Украины, Россия запустила процесс своей деколонизации и дерусификации, такое мнение высказал в Facebook в День украинской государственности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, 24 февраля для РФ – день крупнейшей геополитической катастрофы. Тогда начался процесс окончательной "деструкции постсоветского пространства и деколонизации российской квазифедерации".

Данилов считает, что Россия продемонстрировала странам Центральной Азии и Кавказа, что она является реальной и непосредственной угрозой для их существования. Поэтому они уже начали перенаправлять свою внешнюю политику на другие государства – Турцию, ЕС, Китай, которые могут выступить гарантами их безопасности.

Те же причины запустили центробежное движение республик и народов, временно входящих в состав России. Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока  начали понимать свой колониальный статус и готовы к борьбе за независимость, пишет секретарь СНБО.

"Весь демократический мир должен помочь национальным республикам и народам избавиться от колониального угнетения со стороны Московии для реализации своих международно признанных прав на независимость, самоопределение и обособление. Свобода народов – это полная деколонизация России! Деколонизация, дерусификация и денуклеаризация Эрэфии! А ВСУ помогут вырвать гнилые и ядовитые российские имперские зубы!" – подвел итог Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0KqJoJtpnB14rQpsEwrS5NDpJKsYTKk4YWhPBAR3rXyiLs5yeTT21ZA7Yd7ESmfRzl

Контекст:

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

Теги: Россия, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов
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