"Дан старт центробежному движению". Данилов рассказал, какие части России готовы к самоопределению

Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока начали понимать свой колониальный статус и готовы к борьбе за независимость, пишет секретарь СНБО Фото: Олексій Данілов / Facebook

По его словам, 24 февраля для РФ – день крупнейшей геополитической катастрофы. Тогда начался процесс окончательной "деструкции постсоветского пространства и деколонизации российской квазифедерации".

Данилов считает, что Россия продемонстрировала странам Центральной Азии и Кавказа, что она является реальной и непосредственной угрозой для их существования. Поэтому они уже начали перенаправлять свою внешнюю политику на другие государства – Турцию, ЕС, Китай, которые могут выступить гарантами их безопасности.

Те же причины запустили центробежное движение республик и народов, временно входящих в состав России. Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока начали понимать свой колониальный статус и готовы к борьбе за независимость, пишет секретарь СНБО.

"Весь демократический мир должен помочь национальным республикам и народам избавиться от колониального угнетения со стороны Московии для реализации своих международно признанных прав на независимость, самоопределение и обособление. Свобода народов – это полная деколонизация России! Деколонизация, дерусификация и денуклеаризация Эрэфии! А ВСУ помогут вырвать гнилые и ядовитые российские имперские зубы!" – подвел итог Данилов.