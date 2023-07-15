Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я готовлюсь уже становиться в строй и помогать. Не могу сидеть и ждать

Журналист спросила у проходящего реабилитацию азовца, как у него здоровье.

"Если честно, на удивление у меня все хорошо. Я готовлюсь уже вставать в строй обратно, помогать. Ну, я уже не могу сидеть и ждать", – отметил Равликовский.

Он подчеркнул, что "обязательно" вернется.

"Я, возможно, не смогу помочь уже на передовой, но я обязательно могу где-нибудь в штабах или как инструктор... Я обязательно возвращаюсь на службу. То есть у меня 12 лет выслуги, поэтому я не могу себе позволить в такое время для Украины просто сидеть и ничего не делать. И всех приглашаю, кстати, на службу. Не все так плохо. В "Азове" очень хорошие инструкторы, которые могут научить. Люди, прошедшие очень много горячих мест: и Светлодарск, и Попасную, и Широкино, – которые смогут вас научить и смогут обязательно сделать из вас профессионала по делу", – объяснил Равликовский.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube