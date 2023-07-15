Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я готовлюсь уже становиться в строй и помогать. Не могу сидеть и ждать

Журналист спросила у проходящего реабилитацию азовца, как у него здоровье.
"Если честно, на удивление у меня все хорошо. Я готовлюсь уже вставать в строй обратно, помогать. Ну, я уже не могу сидеть и ждать", – отметил Равликовский.
Он подчеркнул, что "обязательно" вернется.
"Я, возможно, не смогу помочь уже на передовой, но я обязательно могу где-нибудь в штабах или как инструктор... Я обязательно возвращаюсь на службу. То есть у меня 12 лет выслуги, поэтому я не могу себе позволить в такое время для Украины просто сидеть и ничего не делать. И всех приглашаю, кстати, на службу. Не все так плохо. В "Азове" очень хорошие инструкторы, которые могут научить. Люди, прошедшие очень много горячих мест: и Светлодарск, и Попасную, и Широкино, – которые смогут вас научить и смогут обязательно сделать из вас профессионала по делу", – объяснил Равликовский.
Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью
Равликовский родился во Львове в 1992 году. Окончил Львовский государственный университет внутренних дел (специальность – правоведение). В Национальной гвардии – с 2012 года. Сначала служил во 2-й отдельной бригаде, в 2015-м перешел в "Азов". После начала российской агрессии в 2014 году принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в боях за Славянск, Красногоровку, Светлодарскую дугу.
После полномасштабного вторжения России в 2022 году в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром позиции в Мариупольском порту и командиром батальона на "Азовстали".
Почти год провел в плену у оккупантов, был освобожден в мае 2023-го. Сейчас проходит реабилитацию.
В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил младшего лейтенанта Равликовского медалью "За военную службу Украине".