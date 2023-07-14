Азовец Равлик о Редисе: На свой возраст управлять обороной такого города, как Мариуполь, с таким количеством сил и средств – это для меня героический человек, которого я всегда уважал и буду уважать

"Друга Редиса я знаю давно: как только он стал командиром. Я не раз к нему приходил за советами. И я скажу, что это максимально квалифицированный человек. То есть для своего возраста управлять обороной такого города, с таким количеством сил и средств – ну, это для меня героический человек, которого я всегда уважал и буду уважать", – сказал он.

Равликовский процитировал Редиса в мае 2022 года, когда защитники Мариуполя выходили с "Азовстали".

"Друг Редис сказал такую фразу, которую я так вот пронес с собой через весь плен [у российских оккупантов]: "Мы как командиры должны осознавать то, что с нами может произойти, и быть готовыми, что, возможно, мы не вернемся живыми". Мы были готовы к Мариуполю, мы были готовы к "Азовстали", мы были готовы к плену. Командиры точно осознавали, что может с нами произойти. Рядовые военнослужащие поняли, что они несут ответственность только за себя, а мы несем ответственность за подчиненный личный состав, порученный нам. Поэтому вот так", – объяснил он.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

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