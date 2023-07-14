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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Равлик о Редисе: На свой возраст управлять обороной такого города, как Мариуполь, с таким количеством сил и средств – это для меня героический человек, которого я всегда уважал и буду уважать

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Прокопенко вернулся в Украину в июле 2023 года
Прокопенко вернулся в Украину в июле 2023 года
Фото: Azov Brigade / Twitter

Командир полка "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) – героический человек как для 30-летнего на тот момент командира обороны в Мариуполе Донецкой области. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил офицер бригады "Азов", защитник Мариуполя Богдан Равликовский (позывной Равлик).

"Друга Редиса я знаю давно: как только он стал командиром. Я не раз к нему приходил за советами. И я скажу, что это максимально квалифицированный человек. То есть для своего возраста управлять обороной такого города, с таким количеством сил и средств – ну, это для меня героический человек, которого я всегда уважал и буду уважать", – сказал он.

Равликовский процитировал Редиса в мае 2022 года, когда защитники Мариуполя выходили с "Азовстали".

"Друг Редис сказал такую фразу, которую я так вот пронес с собой через весь плен [у российских оккупантов]: "Мы как командиры должны осознавать то, что с нами может произойти, и быть готовыми, что, возможно, мы не вернемся живыми". Мы были готовы к Мариуполю, мы были готовы к "Азовстали", мы были готовы к плену. Командиры точно осознавали, что может с нами произойти. Рядовые военнослужащие поняли, что они несут ответственность только за себя, а мы несем ответственность за подчиненный личный состав, порученный нам. Поэтому вот так", – объяснил он.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменяны в Анкаре.

Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

8 июля 2023 года Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, Денис Прокопенко, Богдан Равликовский
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