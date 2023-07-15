Защитник Мариуполя азовец Равлик о замкомандире "Азова" Калине: У него были уже мешки под глазами. Он всегда был на связи со всем миром

"Друг Калина – мой земляк, львовянин. Я его давно знал. Мы с ним очень хорошо знакомы. И знаете, я когда приходил, то я всегда видел, что [командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным] Редис – когда бы ты к нему ни пришел, он всегда просыпался... То есть он практически не отдыхал – у него были уже такие вот мешки. У друга Калины – такие же мешки. Он всегда был на связи со всем миром, он со всеми общался и не давал ни минуты себе... Не позволял, чтобы не решить эти как-то вопросы", – сказал Равликовский.
Он отметил, что все понимали, что оборона города продолжается.
"Ребята гибнут, у ребят у каждого ранение. И каждая минута для нас дорого стоила, вот. Вот так вот. Об этих людях могу сказать только хорошее и ни в коем случае ничего плохого", – подчеркнул Равликовский.
Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Прокопенко, Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре.
Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
8 июля 2023 года Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.