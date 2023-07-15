Защитник Мариуполя азовец Равлик о замкомандире "Азова" Калине: У него были уже мешки под глазами. Он всегда был на связи со всем миром

"Друг Калина – мой земляк, львовянин. Я его давно знал. Мы с ним очень хорошо знакомы. И знаете, я когда приходил, то я всегда видел, что [командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным] Редис – когда бы ты к нему ни пришел, он всегда просыпался... То есть он практически не отдыхал – у него были уже такие вот мешки. У друга Калины – такие же мешки. Он всегда был на связи со всем миром, он со всеми общался и не давал ни минуты себе... Не позволял, чтобы не решить эти как-то вопросы", – сказал Равликовский.

Он отметил, что все понимали, что оборона города продолжается.

"Ребята гибнут, у ребят у каждого ранение. И каждая минута для нас дорого стоила, вот. Вот так вот. Об этих людях могу сказать только хорошее и ни в коем случае ничего плохого", – подчеркнул Равликовский.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

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