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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя азовец Равлик о замкомандире "Азова" Калине: У него были уже мешки под глазами. Он всегда был на связи со всем миром

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Паламар вернулся в Украину в июле 2023 года
Паламар вернулся в Украину в июле 2023 года
Фото: Azov Brigade / Twitter

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман офицер бригады "Азов", защитник Мариуполя Донецкой области Богдан Равликовский (позывной Равлик) рассказал об одном из своих командиров, заместителе командира полка "Азов" Нацгвардии Украины Святославе Паламаре (позывной Калина).

"Друг Калина – мой земляк, львовянин. Я его давно знал. Мы с ним очень хорошо знакомы. И знаете, я когда приходил, то я всегда видел, что [командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным] Редис – когда бы ты к нему ни пришел, он всегда просыпался... То есть он практически не отдыхал – у него были уже такие вот мешки. У друга Калины – такие же мешки. Он всегда был на связи со всем миром, он со всеми общался и не давал ни минуты себе... Не позволял, чтобы не решить эти как-то вопросы", – сказал Равликовский.

Он отметил, что все понимали, что оборона города продолжается.

"Ребята гибнут, у ребят у каждого ранение. И каждая минута для нас дорого стоила, вот. Вот так вот. Об этих людях могу сказать только хорошее и ни в коем случае ничего плохого", – подчеркнул Равликовский.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Прокопенко, Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре.

Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

8 июля 2023 года Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, военнослужащий, Святослав Паламар, Богдан Равликовский
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