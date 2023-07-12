Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я выезжал в город. На каждой улице Мариуполя где-то были тела людей

Равликовский отметил, что некоторые жители Мариуполя "дерзко ходили по городу" во время боев Фото: ЕРА

"Я выезжал в город, видел тела... То есть Мариуполь весь был... большинство улиц были – на каждой улице где-то были тела людей. То есть повсюду были тела людей. [Улицы были усеяны мертвыми украинцами просто], да. Нам как военным было понятно, что уже происходит", – сказал он.

По словам азовца, гражданское население Мариуполя не понимало, что происходит.

"Они себе позволяли иногда даже дерзко ходить по улицам, когда велись боевые действия. И, несмотря на это, там враг не прекращал огонь, они, наоборот, стреляли. Также враг прикрывался гражданским населением", – вспомнил Равликовский.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube