Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я выезжал в город. На каждой улице Мариуполя где-то были тела людей

"Я выезжал в город, видел тела... То есть Мариуполь весь был... большинство улиц были – на каждой улице где-то были тела людей. То есть повсюду были тела людей. [Улицы были усеяны мертвыми украинцами просто], да. Нам как военным было понятно, что уже происходит", – сказал он.
По словам азовца, гражданское население Мариуполя не понимало, что происходит.
"Они себе позволяли иногда даже дерзко ходить по улицам, когда велись боевые действия. И, несмотря на это, там враг не прекращал огонь, они, наоборот, стреляли. Также враг прикрывался гражданским населением", – вспомнил Равликовский.
Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.