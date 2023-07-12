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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я выезжал в город. На каждой улице Мариуполя где-то были тела людей

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Равликовский отметил, что некоторые жители Мариуполя "дерзко ходили по городу" во время боев
Равликовский отметил, что некоторые жители Мариуполя "дерзко ходили по городу" во время боев
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман офицер бригады "Азов", защитник Мариуполя Донецкой области Богдан Равликовский (позывной Равлик) сообщил, что во время обороны города видел тела погибших на каждой улице Мариуполя.

"Я выезжал в город, видел тела... То есть Мариуполь весь был... большинство улиц были – на каждой улице где-то были тела людей. То есть повсюду были тела людей. [Улицы были усеяны мертвыми украинцами просто], да. Нам как военным было понятно, что уже происходит", – сказал он.

По словам азовца, гражданское население Мариуполя не понимало, что происходит.

"Они себе позволяли иногда даже дерзко ходить по улицам, когда велись боевые действия. И, несмотря на это, там враг не прекращал огонь, они, наоборот, стреляли. Также враг прикрывался гражданским населением", – вспомнил Равликовский.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, Мариуполь, оборона, вторжение, украинцы, война России против Украины, погибшие, Богдан Равликовский
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