Защитник Мариуполя Химик: По слухам, меня искал Кадыров и предлагал за меня миллион долларов

"По слухам, меня искал Кадыров и предлагал за меня миллион долларов. В Мариуполе я начал вести Telegram-канал, у меня была какая-то медийность. У меня было шесть-восемь тысяч подписчиков. И меня много кто из молодежи в городе знал. Я давал информацию, что авиаудар может быть – в подвалы спускайтесь, где есть еда, вода. Какую-то информацию для жителей. Это мой город. Я не мог сидеть сложа руки..." – рассказал он.

По словам Химика, россияне пытались писать фейки от его имени, среди которых было якобы его обращение к Кадырову.

"Но я грамотно пишу, и видно было, что какой-то 16-летний дебил это обращение написал: там ни запятых, ничего. Было что-то из разряда: "Ты пес… Матери отрежу голову, дочерей изнасилую". В Telegram это делается очень легко. Создаешь похожую страничку, пишешь точно такой же никнейм. По сути, даже ФСБ в этом разбиралась, задавали мне вопросы эти. Я им показал, как это делается, они сказали: "Ну да, фигня", – рассказал он.

Касаткин отказался говорить, почему Кадыров перестал его искать. По его словам, он не может пока этого сделать, но возможно, когда-нибудь потом расскажет.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

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