Защитник Мариуполя Химик: Быстрых побед во время контрнаступления ждать не стоит

"Нет, быстрых побед не стоит ждать. Это то, что я могу на данный момент ответить. Когда была возможность, мы были не подготовлены к тому, чтобы делать такие операции. Сейчас мы более-менее подготовлены и укомплектованы техникой, вооружением, но противник тоже не глупый и у него уже выстроена первая, вторая, возможно, третья линия обороны", – сказал он.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.