ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя Химик: Быстрых побед во время контрнаступления ждать не стоит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Химик не ждет быстрых побед сил обороны Украины
Химик не ждет быстрых побед сил обороны Украины
Фото: EPA

Российские оккупанты выстроили линии обороны, поэтому украинские силы обороны не смогут быстро одержать победу. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону офицер "Азова", один из защитников Мариуполя Донецкой области Давид Касаткин (позывной Химик).

"Нет, быстрых побед не стоит ждать. Это то, что я могу на данный момент ответить. Когда была возможность, мы были не подготовлены к тому, чтобы делать такие операции. Сейчас мы более-менее подготовлены и укомплектованы техникой, вооружением, но противник тоже не глупый и у него уже выстроена первая, вторая, возможно, третья линия обороны", – сказал он.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, российские оккупанты, Давид Касаткин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
Галина ГРИШИНА
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Галина ГРИШИНА
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
Галина ГРИШИНА
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (55666)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (53883)
3
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (50928)
4
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (44795)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (41106)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (40738)
7
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (40736)
8
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (34299)
 
 
 
 