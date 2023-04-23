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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил ВСУ за "образцовое" уничтожение врага под Бахмутом и анонсировал международные встречи, которые принесут Украине больше оружия

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"Спасибо за стойкость, за защиту позиций, а значит, за защиту Украины", обратился к ВСУ президент
"Спасибо за стойкость, за защиту позиций, а значит, за защиту Украины", – обратился к ВСУ президент
Фото: president.gov.ua

Безопасная жизнь в большинстве городов страны – заслуга Вооруженных сил, которые выполняют боевые задачи на линии столкновения с российскими оккупантами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 23 апреля, которое опубликовал Офис президента.

Он поблагодарил украинских защитников на позициях в Авдеевке, Марьинке, Бахмуте Донецкой области, на лиманском и северском направлениях.

"35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", десантники нашей 79-й – спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие! 80-я бригада ДШВ – спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы – спасибо за стойкость, за защиту позиций, а значит, за защиту Украины!" – сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил самоотверженную работу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также психологов, профессиональный праздник которых отмечается в воскресенье.

Президент напомнил, что 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права.

"Сейчас, когда миллионы наших людей находятся в разных странах, когда украинские дети живут и учатся в других языковых и культурных средах, особенно важно, мне кажется, чтобы через украинскую книгу, украинское видение мира – все это объединяло наших людей, сохраняло связь с домом", – считает украинский лидер.

Также президент сообщил, что продолжается подготовка нескольких международных мероприятий, которые обеспечат Украине больше поддержки, а ВСУ – больше оружия.

"Я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для всех работа. И так верно. Так это работает. Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою!" – подытожил в обращении Зеленский.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов, из них 690 за последние сутки.

Теги: ГСЧС, Владимир Зеленский, ВСУ, Бахмут, Офис президента Украины, обращение
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