Зеленский поблагодарил ВСУ за "образцовое" уничтожение врага под Бахмутом и анонсировал международные встречи, которые принесут Украине больше оружия

Он поблагодарил украинских защитников на позициях в Авдеевке, Марьинке, Бахмуте Донецкой области, на лиманском и северском направлениях.
"35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", десантники нашей 79-й – спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие! 80-я бригада ДШВ – спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы – спасибо за стойкость, за защиту позиций, а значит, за защиту Украины!" – сказал глава государства.
Кроме того, Зеленский отметил самоотверженную работу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также психологов, профессиональный праздник которых отмечается в воскресенье.
Президент напомнил, что 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права.
"Сейчас, когда миллионы наших людей находятся в разных странах, когда украинские дети живут и учатся в других языковых и культурных средах, особенно важно, мне кажется, чтобы через украинскую книгу, украинское видение мира – все это объединяло наших людей, сохраняло связь с домом", – считает украинский лидер.
Также президент сообщил, что продолжается подготовка нескольких международных мероприятий, которые обеспечат Украине больше поддержки, а ВСУ – больше оружия.
"Я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для всех работа. И так верно. Так это работает. Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою!" – подытожил в обращении Зеленский.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов, из них 690 за последние сутки.