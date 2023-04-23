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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о помощи партнеров на этой неделе: Есть новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе

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Зеленский: Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта
Зеленский: Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 апреля поблагодарил союзников за выделенную на этой неделе военную помощь. Обращение опубликовал Офис президента.

Отдельно Зеленский отметил новые пакеты военной поддержки от США и Канады.

Также он поблагодарил Нидерланды за усиление ПВО и за совместное с Данией решение по танкам.

"Спасибо Германии. Есть новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе, и могут быть новые шаги, которые принесут больше мира нашей земле. Ожидаем этих решений", – сказал президент.

Он также поблагодарил Эстонию и Финляндию за новые оборонные пакеты, Словакию – за авиацию, Швейцарию – за новые санкционные шаги против российских террористов.

"Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта. Каждый такой результат для Украины – это спасенные жизни наших людей. Это способность наших воинов защищать жизнь, отражать российские штурмы и готовить активные действия", – отметил Зеленский. 

Контекст:

21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Теги: США, Германия, Эстония, Канада, Нидерланды, Словакия, Дания, Швейцария, ФРГ, Финляндия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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