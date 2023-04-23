Зеленский о помощи партнеров на этой неделе: Есть новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе

Зеленский: Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта Фото: president.gov.ua

Отдельно Зеленский отметил новые пакеты военной поддержки от США и Канады.

Также он поблагодарил Нидерланды за усиление ПВО и за совместное с Данией решение по танкам.

"Спасибо Германии. Есть новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе, и могут быть новые шаги, которые принесут больше мира нашей земле. Ожидаем этих решений", – сказал президент.

Он также поблагодарил Эстонию и Финляндию за новые оборонные пакеты, Словакию – за авиацию, Швейцарию – за новые санкционные шаги против российских террористов.

"Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта. Каждый такой результат для Украины – это спасенные жизни наших людей. Это способность наших воинов защищать жизнь, отражать российские штурмы и готовить активные действия", – отметил Зеленский.