Зеленский о помощи партнеров на этой неделе: Есть новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе

Отдельно Зеленский отметил новые пакеты военной поддержки от США и Канады.
Также он поблагодарил Нидерланды за усиление ПВО и за совместное с Данией решение по танкам.
"Спасибо Германии. Есть новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе, и могут быть новые шаги, которые принесут больше мира нашей земле. Ожидаем этих решений", – сказал президент.
Он также поблагодарил Эстонию и Финляндию за новые оборонные пакеты, Словакию – за авиацию, Швейцарию – за новые санкционные шаги против российских террористов.
"Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта. Каждый такой результат для Украины – это спасенные жизни наших людей. Это способность наших воинов защищать жизнь, отражать российские штурмы и готовить активные действия", – отметил Зеленский.
21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.