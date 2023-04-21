Латвия отдаст Украине все свои комплексы Stinger – министр обороны

"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", – сказала Мурниеце.
Она отметила, что эти системы послужат не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии.
Министр обороны подчеркнула, что Латвия не останется полностью без переносных средств противовоздушной обороны. Вместо них у страны будут более современные системы RBS, траекторию снарядов можно будет менять даже после выстрела, отметила она.
Мурниеце добавила в Twitter, что Латвия продолжает программу обучения для украинских солдат. Также она поделилась фото с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
Today at #Ramstein meeting I announced that * Latvia has made a decision to donate its last batch of Stinger MANPADs to * . We also continue ambitious training program in Latvia for * soldiers.— In * ra M * rniece (@IMurniece) April 21, 2023
* #StandWithUkraine #SlavaUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/tuezb058vp
Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, в том числе беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".