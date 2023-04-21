Латвия отдаст Украине все свои комплексы Stinger – министр обороны

"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", – сказала Мурниеце.

Она отметила, что эти системы послужат не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии.

Министр обороны подчеркнула, что Латвия не останется полностью без переносных средств противовоздушной обороны. Вместо них у страны будут более современные системы RBS, траекторию снарядов можно будет менять даже после выстрела, отметила она.

Мурниеце добавила в Twitter, что Латвия продолжает программу обучения для украинских солдат. Также она поделилась фото с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.