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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Латвия отдаст Украине все свои комплексы Stinger – министр обороны

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Мурниеце рассказала о помощи Латвии Украине
Мурниеце рассказала о помощи Латвии Украине
Фото: Ināra Mūrniece / Twitter

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече союзников Украины на базе Рамштейн в Германии 21 апреля пообещала, что Латвия поставит Украине все свое ракетное оборудование Stinger. Об этом сообщает LSM.

"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", – сказала Мурниеце.

Она отметила, что эти системы послужат не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии.

Министр обороны подчеркнула, что Латвия не останется полностью без переносных средств противовоздушной обороны. Вместо них у страны будут более современные системы RBS, траекторию снарядов можно будет менять даже после выстрела, отметила она.

Мурниеце добавила в Twitter, что Латвия продолжает программу обучения для украинских солдат. Также она поделилась фото с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, в том числе беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Латвия, ПВО, военная помощь, Инара Мурниеце, война России против Украины, Stinger
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