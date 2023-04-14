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Остин о латвийской помощи Украине: Вы показали пример всему миру

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Министры обороны Латвии и США встретились в Пентагоне
Министры обороны Латвии и США встретились в Пентагоне
Фото: defense.gov

Латвия тратит на помощь Украине уже больше 1% ВВП страны. Об этом министр обороны Инара Мурниеце сказала 13 апреля на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает сайт Пентагона.

По ее словам, агрессия России в Украине имеет глобальные и далеко идущие последствия. И союзники не должны допускать "усталости" до того, как наступит украинская победа.

"Латвия и США являются самыми большими друзьями Украины и оказывают наибольшую помощь. Предыдущие данные говорили, что мы тратим 1% ВВП, но в целом наша помощь составляет 1,14% нашего ВВП, и я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем продолжать помогать Украине бороться за само ее существование", – сказала она.

Мурниеце отметила, что помимо инвестиций в поддержку Украины, Латвия за последнее время вложила почти в два раза больше в собственную оборону: военный бюджет страны вырос до 3% ВВП. Приоритетом летнего саммита НАТО в Вильнюсе должна стать "жесткая оборона НАТО, повышающая ее военный потенциал", считает латвийский министр.

В ответ Остин сказал, что Рига показала "выдающееся лидерство" в военной помощи Украине относительно размера своей экономики. Он также акцентировал внимание на усилиях Латвии по укреплению границ: она закупила дополнительное вооружение для береговой охраны и реактивные системы залпового огня.

"Эти инвестиции имеют решающее значение для вашей безопасности, а также для коллективной обороны и сдерживания НАТО", – добавил он.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, в том числе беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Теги: США, НАТО, Латвия, Пентагон, военная помощь, оборона, Инара Мурниеце, война России против Украины, Ллойд Остин
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