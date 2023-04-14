Остин о латвийской помощи Украине: Вы показали пример всему миру

По ее словам, агрессия России в Украине имеет глобальные и далеко идущие последствия. И союзники не должны допускать "усталости" до того, как наступит украинская победа.

"Латвия и США являются самыми большими друзьями Украины и оказывают наибольшую помощь. Предыдущие данные говорили, что мы тратим 1% ВВП, но в целом наша помощь составляет 1,14% нашего ВВП, и я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем продолжать помогать Украине бороться за само ее существование", – сказала она.

Мурниеце отметила, что помимо инвестиций в поддержку Украины, Латвия за последнее время вложила почти в два раза больше в собственную оборону: военный бюджет страны вырос до 3% ВВП. Приоритетом летнего саммита НАТО в Вильнюсе должна стать "жесткая оборона НАТО, повышающая ее военный потенциал", считает латвийский министр.

В ответ Остин сказал, что Рига показала "выдающееся лидерство" в военной помощи Украине относительно размера своей экономики. Он также акцентировал внимание на усилиях Латвии по укреплению границ: она закупила дополнительное вооружение для береговой охраны и реактивные системы залпового огня.

"Эти инвестиции имеют решающее значение для вашей безопасности, а также для коллективной обороны и сдерживания НАТО", – добавил он.