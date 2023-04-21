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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный встретился с командующим вооруженными силами Латвии, впервые приехавшим в Украину

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Залужный рассказал латвийскому главкому о потребностях Украины в вооружении и о ситуации на фронте
Залужный рассказал латвийскому главкому о потребностях Украины в вооружении и о ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 апреля провел встречу с командующим Национальными вооруженными силами Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину.

О содержании беседы Залужный рассказал в Telegram.

"Рассказал о текущей обстановке на фронте. Указал на важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставке снарядов и вооружения. Договорились продолжать диалог и сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен генералу Калныньшу и всему латвийскому народу за солидарность и поддержку", – написал Залужный.

Также Залужный 20 апреля в преддверии встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 21 апреля, обсудил приоритетные потребности Украины с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, в том числе беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце 13 апреля отметила, что Латвия тратит на помощь Украине 1,13% своего ВВП. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Латвия показала всему миру пример помощи Украине, демонстрируя "выдающееся лидерство".

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