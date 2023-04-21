Залужный встретился с командующим вооруженными силами Латвии, впервые приехавшим в Украину

Залужный рассказал латвийскому главкому о потребностях Украины в вооружении и о ситуации на фронте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

О содержании беседы Залужный рассказал в Telegram.

"Рассказал о текущей обстановке на фронте. Указал на важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставке снарядов и вооружения. Договорились продолжать диалог и сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен генералу Калныньшу и всему латвийскому народу за солидарность и поддержку", – написал Залужный.

Также Залужный 20 апреля в преддверии встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 21 апреля, обсудил приоритетные потребности Украины с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.