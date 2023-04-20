Данилов об отношениях Украины с партнерами: Следующий этап – достижение превосходства над оккупационной армией Московии

"Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами – переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии. Процесс тяжелый, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", – пишет Данилов.

Наступний необхідний етап у наших відносинах з союзниками і партнерами – перехід від стадії забезпечення військового балансу на полі бою до рівня досягнення військової переваги України над окупаційною армією московії.Процес важкий, але ми впевнено рухаємось у потрібному напрямку.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после его проведения президент Украины Владимир Зеленский.

Следующая встреча группы "Рамштайн" состоится 21 апреля. 17 апреля приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна" обсудили Резников и глава Пентагона Ллойд Остин.