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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о результатах "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу-II

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Каждое заседание "Рамштайн" приближает российских преступников к ответственности, отметил Резников
Каждое заседание "Рамштайн" приближает российских преступников к ответственности, отметил Резников
Фото: EPA

11-е заседание международной контактной группы по предоставлению военной помощи Украине на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии приблизило привлечение страны-агрессора России к ответственности за совершенные преступления в Украине, заявил 22 апреля в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Итоги "Рамштайн-11": Россия все ближе к Нюрнбергу-II (Нюрнбергский процесс – первый и самый известный из серии судебных процессов над военными преступниками нацистской Германии, проходивший в Нюрнберге (Германия) в 1945–1946 годах после окончания Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных подарков для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", – написал Резников.

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля. Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

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