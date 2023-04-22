Чехия предложила модернизировать больше танков Т-72 для Украины

В рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами по поставке более 90 танков в Украину уже поставлено 37 модернизированных танков Т-72, и каждый месяц их становится больше, отмечает министерство.

"Мы предлагаем увеличить объем производства еще на десятки, если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", – заявил директор межправительственного агентства оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чешской Республики Алеш Витечка.

Отмечается, что нынешними приоритетами Чехии в поддержке Украины являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы крупного калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.

"В Чешской Республике мы объединяем максимальное количество пожертвований из запасов чешской армии, закупки из государственных фондов, краудфандинг и коммерческие поставки", – заявил замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец,

Также Чехия готова вести переговоры о создании центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта тяжелой техники в рамках государственного предприятия и нескольких частных компаний. Другая форма помощи ориентирована в том числе на подготовку кадров: до конца текущего года планируется обучить до 4 тыс. украинских военнослужащих.