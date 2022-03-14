Зеленский: Мы должны пройти эту войну так, чтобы остались людьми

"Я посетил наших ребят, наших защитников, которые восстанавливаются после ранений в военном госпитале. Побеседовали. Вручил награды. [...] Кстати, в этом же госпитале лечат и российского военного из Рязани. Он – в одной палате с нашими защитниками", – сказал он.

По словам президента, российский военный "получает ту же помощь от тех же врачей".

"Несмотря на то, что делал этот парень против нас, против Украины. Но врачи Украины его спасли. И это понятно. Потому что они люди, не звери. И мы должны пройти эту войну так, чтобы остались мы все людьми", – объяснил Зеленский.

Он поблагодарил украинских медиков, которые работают в условиях войны в разных регионах страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)