Зеленский: Мы сейчас – на решающем этапе борьбы за независимость

Зеленский: Я не сомневаюсь, что нам удастся защитить Украину Фото: president.gov.ua

"Всюду защищать честь Украины, наших сил обороны и безопасности, Национальной гвардии Украины – это ваш путь, путь украинских офицеров. Верю, что вы сможете достойно пройти этот путь", – сказал Зеленский, обращаясь к выпускникам.

Глава государства отметил, что Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты Украины.

"Мы сейчас – на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, борьбы за Украину, которая продолжается на протяжении веков, которая стала смыслом жизни разных поколений нашего народа. Я не сомневаюсь, что нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир. Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу. Я верю, что ваши действия будут приближать нашу общую украинскую цель. И пусть ваш характер проявит свою стойкость в борьбе с оккупантом", – подчеркнул президент.