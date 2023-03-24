Зеленский: Мы сейчас – на решающем этапе борьбы за независимость

"Всюду защищать честь Украины, наших сил обороны и безопасности, Национальной гвардии Украины – это ваш путь, путь украинских офицеров. Верю, что вы сможете достойно пройти этот путь", – сказал Зеленский, обращаясь к выпускникам.
Глава государства отметил, что Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты Украины.
"Мы сейчас – на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, борьбы за Украину, которая продолжается на протяжении веков, которая стала смыслом жизни разных поколений нашего народа. Я не сомневаюсь, что нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир. Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу. Я верю, что ваши действия будут приближать нашу общую украинскую цель. И пусть ваш характер проявит свою стойкость в борьбе с оккупантом", – подчеркнул президент.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.
28 февраля Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.