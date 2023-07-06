Зеленский: Мы существенно уменьшили масштаб войны, около 1900 городов и сел освободили после 24 февраля 2022 года

"Победа Украины – она реальна. И она нам очень нужна. Все зависит только от одного фактора, а именно: от количества и мощности той важной поддержки, которую мы используем для обороны, прежде всего вооруженной поддержки", – сказал Зеленский.

Он отметил, что есть "несколько особо абсурдных, опасных утверждений", среди которых – утверждение, "что помощь Украине, в том числе оружием или санкциями, якобы делает эту войну длиннее и якобы не помогает восстановить безопасность".

"Наверное, вы могли слышать такие абсурдные утверждения. Всегда важно опровергать их, потому что война – это время, когда любое игнорирование реальности охлаждает и мешает закончить войну. Реальность говорит сама за себя, а именно: мы смогли существенно уменьшить масштаб этой войны. Прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем", – объяснил Зеленский.

По его данным, после полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года силы обороны деоккупировали около 1900 украинских городов и сел.

"Нам предстоит пройти еще очень-очень непростой путь к освобождению от оккупации всей нашей территории, но давайте не забывать, как все начинается, как все начиналось и что украинцы смогли пройти. [...] Мы уничтожили в боях всю – я подчеркиваю: всю – самую боеспособную часть российской армии. [Президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин теперь вынужден унижаться перед такими режимами, как в Иране, чтобы получить оружие для продолжения своего террора. Террора Украины. Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощи у изгнанников", – подчеркнул президент.

Президент Украины призвал наращивать "общее давление".

"Чем больше мы получаем такой помощи, амуниции, оружия, чем современнее оно будет, тем четче контуры нашей победы, тем больше сокращается масштаб войны на нашей земле, потому что оккупантов мы вытесняем. Оборонительная поддержка – действительно спасение свободы, она увеличивает простор свободы и нормальной жизни наших людей. И я благодарен вам, я благодарен Болгарии за то, что вы на светлой стороне этой истории, в частности, в оборонном сотрудничестве", – сказал он.