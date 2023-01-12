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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с премьер-министром Люксембурга реализацию формулы мира

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Зеленский и Беттель говорили по телефону
Зеленский и Беттель говорили по телефону
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем 12 января.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. 

Президент Украины рассказал собеседнику о ситуации на поле боя. "Обсудили общие шаги по противодействию российской агрессии. Также коснулись вопроса реализации формулы мира", – отметил Зеленский. 

Беттель по итогам разговора подчеркнул, что Люксембург солидарен с Украиной. 

"Мы продолжаем нашу поддержку в политической, военной и гуманитарной сферах, а также помощь в вопросах верховенства закона, прав человека и привлечения к ответственности", – написал он в Twitter. 

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Франсу Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times.

Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine, сообщил Бауш в ноябре. Она предполагает обучение 15 тыс. украинских военнослужащих.

Военная помощь Люксембурга Украине составила  €75 млн в 2022 году (16% оборонного бюджета страны), что стало беспрецедентным шагом для Люксембурга.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Люксембург, Владимир Зеленский, Ксавье Беттель, война России против Украины
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