Зеленский обсудил с премьер-министром Люксембурга реализацию формулы мира

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Президент Украины рассказал собеседнику о ситуации на поле боя. "Обсудили общие шаги по противодействию российской агрессии. Также коснулись вопроса реализации формулы мира", – отметил Зеленский.
Беттель по итогам разговора подчеркнул, что Люксембург солидарен с Украиной.
"Мы продолжаем нашу поддержку в политической, военной и гуманитарной сферах, а также помощь в вопросах верховенства закона, прав человека и привлечения к ответственности", – написал он в Twitter.
Grateful to speak with @ZelenskyyUa on the * today! * stands in solidarity and friendship with * and its people! We continue our support in the political, military and humanitarian domains and our assistance regarding the rule of law, human rights and accountability.— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 12, 2023
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.
Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Франсу Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times.
Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine, сообщил Бауш в ноябре. Она предполагает обучение 15 тыс. украинских военнослужащих.
Военная помощь Люксембурга Украине составила €75 млн в 2022 году (16% оборонного бюджета страны), что стало беспрецедентным шагом для Люксембурга.