Зеленский обсудил с премьер-министром Люксембурга реализацию формулы мира

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент Украины рассказал собеседнику о ситуации на поле боя. "Обсудили общие шаги по противодействию российской агрессии. Также коснулись вопроса реализации формулы мира", – отметил Зеленский.

Беттель по итогам разговора подчеркнул, что Люксембург солидарен с Украиной.

"Мы продолжаем нашу поддержку в политической, военной и гуманитарной сферах, а также помощь в вопросах верховенства закона, прав человека и привлечения к ответственности", – написал он в Twitter.

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Франсу Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times.

Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine, сообщил Бауш в ноябре. Она предполагает обучение 15 тыс. украинских военнослужащих.