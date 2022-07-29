Зеленский про Путина: Самый страшный вывод, который я могу сделать, – он понимает, что делает, и сколько убивает

"Понятно, что он – наш главный враг в этой войне. Самое страшное, что мне кажется, он адекватен и понимает, что делает. Я считаю, что это самый страшный вывод, который я могу сделать: он понимает, что делает, знает, сколько убивает, знает, сколько и кем были изнасилованы люди, и какое большое количество убитых и депортированных детей. Я понимаю только одно. Знаете... Мир дал эту возможность – вырастить такого человека с такой политикой и таким содержанием и отношением к кому-либо", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о мнении про Путина.

Мировое сообщество, по словам Зеленского, должно понять, что это результат политики по отношению РФ, которая проводилась раньше.

"Это результат и большая ошибка в первую очередь всего мира. Дать возможность. Это не о демократии. Я хочу, чтобы не путали. Я знаю, некоторые лидеры говорят: "А что мы должны были сделать? Это демократия". Это не о демократии", – добавил он.

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