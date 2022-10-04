Зеленский: Россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт

Зеленский: Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать его коллаборантом Фото: EPA

"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютны бред. Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что на временно оккупированных территориях остаются сотни тысяч человек.

"Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи достаточно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт", – заявил глава государства.