Зеленский: Россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт

"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютны бред. Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", – сказал Зеленский.
Он напомнил, что на временно оккупированных территориях остаются сотни тысяч человек.
"Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи достаточно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт", – заявил глава государства.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 4 октября под временной оккупацией РФ с учетом территорий, захваченных в 2014 году, находятся Автономная Республика Крым, часть Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 октября в Украине открыто 2633 уголовных производства о коллаборационизме.