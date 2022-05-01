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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – российским солдатам: Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский отметил, что еще тысячи солдат РФ будут убиты и ранены в ближайшие недели и российское командование это понимает
Зеленский отметил, что еще тысячи солдат РФ будут убиты и ранены в ближайшие недели и российское командование это понимает
Фото: president.gov.ua

Российское командование "готовится к новым большим потерям", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении 30 апреля, которое опубликовал Офис президента, лидер государства обратился к российским солдатам, перейдя для этого на русский язык.

"В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте, в апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", – пояснил Зеленский.

По его словам, российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

"Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами", – отметил президент.

Он подчеркнул, что каждый российский солдат еще может спасти свою жизнь.

"Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", – призвал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1397165820757450/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники.

Теги: Россия, армия РФ, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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