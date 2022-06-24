Зеленский считает, что после победы Украины в войне Россия может повторно напасть

"Мы будем понимать, что наш сосед – РФ. И мы будем четко понимать, что Россия может прийти в любом случае даже после того, как мы закончим войну и победим. Через 10 лет, 20 лет. Россия может пойти опять в наступление", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что вероятность нового нападения не стопроцентная, однако угроза остается.
"Мы больше не верим российскому соседству", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 22 июня оккупированными, кроме Крыма и части Донбасса, являются также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Всего, по данным украинских властей, около 20% территории.