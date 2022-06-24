Зеленский считает, что после победы Украины в войне Россия может повторно напасть

"Мы будем понимать, что наш сосед – РФ. И мы будем четко понимать, что Россия может прийти в любом случае даже после того, как мы закончим войну и победим. Через 10 лет, 20 лет. Россия может пойти опять в наступление", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что вероятность нового нападения не стопроцентная, однако угроза остается.

"Мы больше не верим российскому соседству", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube