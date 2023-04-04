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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН и газовыми трубами, за преступления будет ответ

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Поездку в Черниговскую область Зеленский назвал одной из самых тяжелых эмоционально
Поездку в Черниговскую область Зеленский назвал одной из самых тяжелых эмоционально
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о рабочей поездке в Черниговскую область, в том числе в село Ягодное, где российские захватчики во время оккупации удерживали людей в подвале.

"В Черниговской области сегодня с утра было много разных мероприятий, переговоров. Одна из самых тяжелых эмоционально поездок. Посетили Ягодное – обычное небольшое село нашей Черниговщины, которое российские звери превратили в прошлом году в один из крупнейших мировых примеров издевательства над людьми", – сказал президент.

Он отметил, что оккупанты устроили в школе командный пункт, а в подвал школы загнали всех жителей села, "прямо как живой щит".

"Обычная сельская школа, подвал – менее 200 метров. Люди постарше и совсем маленькие дети, женщины и мужчины... Самой старшей женщине было 93 года, самому младшему ребенку – менее полугода. Вот этот подвал, этот концентрационный лагерь в Ягодном, как и все другие преступления России против людей и человечности, никогда государству-злу не простим. И не только мы", – подчеркнул Зеленский.

Он предупредил, что российскую власть привлекут к ответственности за войну против Украины.

"У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в судах", – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил зарубежных политиков, которые в ходе визита в Украину побывали с ним в Ягодном и увидели "концентрацию российского зла": вице-канцлера Германии Роберта Хабека и генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Часть Черниговской области была оккупирована сразу после полномасштабного вторжения России. Регион освободили от российских оккупантов в начале апреля.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет право вето на любые решения организации.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Кремль, оккупация, Черниговская область, вторжение, дети, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, трибунал, президент, женщины, визит, школа, Ягодное, эмоции
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