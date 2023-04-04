Зеленский: У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН и газовыми трубами, за преступления будет ответ

"В Черниговской области сегодня с утра было много разных мероприятий, переговоров. Одна из самых тяжелых эмоционально поездок. Посетили Ягодное – обычное небольшое село нашей Черниговщины, которое российские звери превратили в прошлом году в один из крупнейших мировых примеров издевательства над людьми", – сказал президент.

Он отметил, что оккупанты устроили в школе командный пункт, а в подвал школы загнали всех жителей села, "прямо как живой щит".

"Обычная сельская школа, подвал – менее 200 метров. Люди постарше и совсем маленькие дети, женщины и мужчины... Самой старшей женщине было 93 года, самому младшему ребенку – менее полугода. Вот этот подвал, этот концентрационный лагерь в Ягодном, как и все другие преступления России против людей и человечности, никогда государству-злу не простим. И не только мы", – подчеркнул Зеленский.

Он предупредил, что российскую власть привлекут к ответственности за войну против Украины.

"У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в судах", – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил зарубежных политиков, которые в ходе визита в Украину побывали с ним в Ягодном и увидели "концентрацию российского зла": вице-канцлера Германии Роберта Хабека и генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)