Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Не услышите конкретики, но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе

Если оккупанты хотят выжить, то им "пора бежать", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 29 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Украина возвращает свое. И будет возвращать Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым, обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей – от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле. Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне, – сказал президент. – Оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась".

Если оккупанты хотят выжить, продолжил Зеленский, то российским военным "пора бежать".

"Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат – будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине", – подчеркнул президент.

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