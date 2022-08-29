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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Не услышите конкретики, но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе

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Если оккупанты хотят выжить, то им "пора бежать", отметил Зеленский
Если оккупанты хотят выжить, то им "пора бежать", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина вернет свои территории, которые временно оккупировала Россия.

Об этом 29 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Украина возвращает свое. И будет возвращать Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым, обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей – от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле. Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне, – сказал президент. – Оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась".

Если оккупанты хотят выжить, продолжил Зеленский, то российским военным "пора бежать".

"Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат – будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1019003055436010/

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

24 февраля 2022 года российская армия полномасштабно вторглась в Украину.

ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, захват, граница, плен, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, президент, обращение, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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