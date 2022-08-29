Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Не услышите конкретики, но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе

Об этом 29 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Украина возвращает свое. И будет возвращать Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым, обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей – от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле. Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне, – сказал президент. – Оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась".
Если оккупанты хотят выжить, продолжил Зеленский, то российским военным "пора бежать".
"Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат – будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
24 февраля 2022 года российская армия полномасштабно вторглась в Украину.
ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.