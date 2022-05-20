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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость, но должны помнить, что цена этого – десятки тысяч жизней

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Вторжение РФ в Украину это отложенная на 30 лет война, считает Зеленский
Вторжение РФ в Украину – это отложенная на 30 лет война, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина победит в полномасштабной войне за свою независимость, которую 24 февраля против нее начала РФ.

Об этом 19 мая, обращаясь к студентам и ректорам украинских учреждений высшего образования, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует Офис президента.

"Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили независимость в 1991-м. Или даже на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства, – сказал Зеленский. – Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, которые боролись за независимость и победили. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего".

В то же время украинцы "должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – десятки тысяч жизней", добавил президент.

"Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/675631326838873/

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Потери украинских военных в войне с Россией оцениваются в 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых, заявлял 15 апреля Зеленский. По данным Генштаба ВСУ на 19 мая, потери среди личного состава армии российских оккупантов достигли около 28,5 тыс. человек.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. ООН 19 мая подтвердила гибель 3811 мирных жителей в Украине и ранение 4278.

Теги: Россия, Украина, образование, военные, вторжение, независимость, история, студенты, Владимир Зеленский, ВСУ, украинцы, война России против Украины, президент, погибшие, цена, российские оккупанты
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