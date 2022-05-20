Зеленский: Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость, но должны помнить, что цена этого – десятки тысяч жизней

Вторжение РФ в Украину – это отложенная на 30 лет война, считает Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 19 мая, обращаясь к студентам и ректорам украинских учреждений высшего образования, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует Офис президента.

"Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили независимость в 1991-м. Или даже на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства, – сказал Зеленский. – Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, которые боролись за независимость и победили. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего".

В то же время украинцы "должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – десятки тысяч жизней", добавил президент.

"Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", – подчеркнул Зеленский.

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