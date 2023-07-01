Зеленский заявил, что Украина будет готова к "тому или иному формату дипломатии" после выхода на свои границы

"Готовы ли мы к дипломатическому урегулированию и к какому дипломатическому урегулированию, если мы будем на границах 24 февраля 2022 года? Это не наши границы, которые были 24 февраля. Там была контактная линия между нами и оккупантами. И поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", – сказал Зеленский.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, проинформировали 26 июня в оборонном ведомстве. За это время был освобожден ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Зеленский в сентябре 2022 года сказал, что не видит возможностей для переговоров с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.