ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Путин хочет застолбить линию фронта и, скорее всего, взять паузу, а потом продолжить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жданов: 24 февраля Путин (на фото) хотел взять Киев
Жданов: 24 февраля Путин (на фото) хотел взять Киев
Фото: ЕРА

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин попытается удержать нынешнюю линию фронта в Украине.

"24 февраля Путин хотел взять Киев и здесь подписать то, что для нас было бы актом капитуляции, а для него это был договор о вхождении Украины в Союзное государство. Вот это то, что он хотел 24 февраля. Взять Киев и получить Украину в качестве своего политического вассала. Вот это главное. Военная составляющая здесь выступает как инструмент", – отметил Жданов.

Он считает, что Путин сейчас сконцентрируется на сборе новой группировки войск.

"А сейчас он хочет застолбить все свои достижения, достигнутые на сегодняшний день. То есть ту линию фронта, которая есть сегодня. И скорее всего, взять паузу, потому что он прекрасно понимает, что дальнейшее продвижение для него будет очень проблематично – [нужно] взять паузу для сбора очередной группировки войск, а потом продолжить", – подчеркнул эксперт.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 10 июня достигли около 31,9 тыс. военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Олег Жданов, капитуляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (116490)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (97483)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (85821)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (39565)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (29363)
6
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (28940)
7
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (27071)
8
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (24680)
 
 
 
 