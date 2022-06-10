Жданов: Путин хочет застолбить линию фронта и, скорее всего, взять паузу, а потом продолжить

"24 февраля Путин хотел взять Киев и здесь подписать то, что для нас было бы актом капитуляции, а для него это был договор о вхождении Украины в Союзное государство. Вот это то, что он хотел 24 февраля. Взять Киев и получить Украину в качестве своего политического вассала. Вот это главное. Военная составляющая здесь выступает как инструмент", – отметил Жданов.

Он считает, что Путин сейчас сконцентрируется на сборе новой группировки войск.

"А сейчас он хочет застолбить все свои достижения, достигнутые на сегодняшний день. То есть ту линию фронта, которая есть сегодня. И скорее всего, взять паузу, потому что он прекрасно понимает, что дальнейшее продвижение для него будет очень проблематично – [нужно] взять паузу для сбора очередной группировки войск, а потом продолжить", – подчеркнул эксперт.

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