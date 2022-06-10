Жданов: Путин хочет застолбить линию фронта и, скорее всего, взять паузу, а потом продолжить

"24 февраля Путин хотел взять Киев и здесь подписать то, что для нас было бы актом капитуляции, а для него это был договор о вхождении Украины в Союзное государство. Вот это то, что он хотел 24 февраля. Взять Киев и получить Украину в качестве своего политического вассала. Вот это главное. Военная составляющая здесь выступает как инструмент", – отметил Жданов.
Он считает, что Путин сейчас сконцентрируется на сборе новой группировки войск.
"А сейчас он хочет застолбить все свои достижения, достигнутые на сегодняшний день. То есть ту линию фронта, которая есть сегодня. И скорее всего, взять паузу, потому что он прекрасно понимает, что дальнейшее продвижение для него будет очень проблематично – [нужно] взять паузу для сбора очередной группировки войск, а потом продолжить", – подчеркнул эксперт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 10 июня достигли около 31,9 тыс. военных.