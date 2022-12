Жители Донбасса получили почти 12 тыс. гигиенических наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

"В Украине сейчас большая беда, и стоять в стороне невозможно. "Метинвест" стал опорой Украины по разным направлениям: помогает военным на передовой, медикам и гражданскому населению. Людям необходима поддержка, поэтому грузы с гуманитарной помощью стабильно поставляются на территории, которые находятся вблизи зоны боевых действий или недавно были деоккупированы. Украинцы должны чувствовать, что они не одни в этой беде – рядом с ними власть, благотворительные организации, волонтеры и весь цивилизованный мир", – отметил руководитель гуманитарного штаба "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

За девять месяцев войны помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили более 300 тыс. украинцев. Сумма донорской помощи товарами и донатами в благотворительный фонд Do it together составляет €2 149 964.