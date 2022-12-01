Жители Донбасса получили почти 12 тыс. гигиенических наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

"В Украине сейчас большая беда, и стоять в стороне невозможно. "Метинвест" стал опорой Украины по разным направлениям: помогает военным на передовой, медикам и гражданскому населению. Людям необходима поддержка, поэтому грузы с гуманитарной помощью стабильно поставляются на территории, которые находятся вблизи зоны боевых действий или недавно были деоккупированы. Украинцы должны чувствовать, что они не одни в этой беде – рядом с ними власть, благотворительные организации, волонтеры и весь цивилизованный мир", – отметил руководитель гуманитарного штаба "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.
За девять месяцев войны помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили более 300 тыс. украинцев. Сумма донорской помощи товарами и донатами в благотворительный фонд Do it together составляет €2 149 964.
В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" предприятия Ахметова передали на фронт более 150 тыс. бронежилетов – это каждый 10-й бронежилет в Украине. Кроме того, украинские бойцы получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тыс. раций и дронов, более 700 автомобилей, полмиллиона литров горючего и многое другое, отметили в пресс-службе. Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний составляет 3,5 млрд грн.