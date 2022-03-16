Жители Донбасса уже получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

"Фонд Рината Ахметова и компания "Метинвест" одними из первых включились в работу. Кроме помощи волонтерами и транспортом, есть продуктовые наборы, которые сегодня очень нужны нашим переселенцам", – прокомментировал городской голова Покровска Руслан Требушкин.

Гуманитарную помощь получили также переселенцы в Белозерской, Добропольской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской, Селидовской, Кураховской городских территориальных общинах. А также в Шаховской и Криворожской (Покровский район) сельских территориальных общинах.

В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.



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