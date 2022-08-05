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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Демидова, где подтопило частные дома, выплатят помощь – Тимошенко

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Разрушенным домохозяйствам Демидова выделят по 20 тыс. грн
Разрушенным домохозяйствам Демидова выделят по 20 тыс. грн
Фото: EPA

В селе Демидов Киевской области частично подтоплены более 100 частных домов из-за поврежденной во время боевых действий дамбы. Об этом 5 августа на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В результате боевых действий в течение февраля – марта этого года была повреждена дамба на реке Ирпень, что привело к повышению уровня воды в пойме сверх установленного уровня. Частично подтоплено более 100 частных усадеб в селе Демидов. За помощью обратилось 129 домохозяйств", – заявил Тимошенко.

По его словам, Демидовский сельсовет принял решение о финансовой поддержке каждому домохозяйству в размере 20 тыс. грн. Средства уже выделены из областного бюджета.

Также Тимошенко проинформировал, что недавно восстановленная насосная станция уже работает на полную мощность и параллельно "происходит откачка воды из усадеб жителей помповыми насосами". Для поиска проектного решения с целью возобновления функционирования шлюза привлечены специалисты военной и гражданской сфер, отметил замглавы ОП.

Кроме того, в Киевской области начались проекты по восстановлению домов. 

"В области действуют проекты "Нова оселя" та "Відбудова приватних будинків". Запланировано построить 560 объектов. В Горенке, где было разрушено около 90 домов, уже началась первая стадия работ", – рассказал Тимошенко.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона до сих пор находят тела убитых мирных жителей.

Как сообщал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба, в результате российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов.

Для проведения ремонтных работ разрушенных вследствие боевых действий объектов инфраструктуры в Киевской области из резервного фонда государственного бюджета выделено 400 млн грн, сообщал Кулеба.

Теги: Киевская область, российская агрессия, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, брифинг, деоккупация, восстановление
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