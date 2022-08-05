Жителям Демидова, где подтопило частные дома, выплатят помощь – Тимошенко

"В результате боевых действий в течение февраля – марта этого года была повреждена дамба на реке Ирпень, что привело к повышению уровня воды в пойме сверх установленного уровня. Частично подтоплено более 100 частных усадеб в селе Демидов. За помощью обратилось 129 домохозяйств", – заявил Тимошенко.

По его словам, Демидовский сельсовет принял решение о финансовой поддержке каждому домохозяйству в размере 20 тыс. грн. Средства уже выделены из областного бюджета.

Также Тимошенко проинформировал, что недавно восстановленная насосная станция уже работает на полную мощность и параллельно "происходит откачка воды из усадеб жителей помповыми насосами". Для поиска проектного решения с целью возобновления функционирования шлюза привлечены специалисты военной и гражданской сфер, отметил замглавы ОП.

Кроме того, в Киевской области начались проекты по восстановлению домов.

"В области действуют проекты "Нова оселя" та "Відбудова приватних будинків". Запланировано построить 560 объектов. В Горенке, где было разрушено около 90 домов, уже началась первая стадия работ", – рассказал Тимошенко.