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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли тело еще одного погибшего во время оккупации, его сбросили в технический колодец – полиция

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По данным полиции, мужчина погиб в конце февраля начале марта
По данным полиции, мужчина погиб в конце февраля – начале марта
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

4 августа в техническом колодце вблизи села Березовка Киевской области нашли тело погибшего мужчины. По данным полиции, он погиб в период оккупации россиянами части региона. Об этом сообщил в Telegram начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Работник дорожной службы обнаружил тело мужчины в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы.

"После того как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля – начале марта", – говорится в сообщении.

Приметы погибшего: темные волосы, на нем была зимняя одежда черного цвета (брюки, куртка и кофта), черная обувь.

Полицейские просят тех, у кого есть информация о погибшем, сообщить на спецлинию "102".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел мирных жителей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими. 

Теги: оккупация, Киевская область, война России против Украины, Нацполиция, погибшие, Андрей Небытов
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