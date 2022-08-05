В Киевской области нашли тело еще одного погибшего во время оккупации, его сбросили в технический колодец – полиция

Работник дорожной службы обнаружил тело мужчины в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы.

"После того как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля – начале марта", – говорится в сообщении.

Приметы погибшего: темные волосы, на нем была зимняя одежда черного цвета (брюки, куртка и кофта), черная обувь.

Полицейские просят тех, у кого есть информация о погибшем, сообщить на спецлинию "102".

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