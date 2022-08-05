В Киевской области нашли тело еще одного погибшего во время оккупации, его сбросили в технический колодец – полиция

Работник дорожной службы обнаружил тело мужчины в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы.
"После того как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля – начале марта", – говорится в сообщении.
Приметы погибшего: темные волосы, на нем была зимняя одежда черного цвета (брюки, куртка и кофта), черная обувь.
Полицейские просят тех, у кого есть информация о погибшем, сообщить на спецлинию "102".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел мирных жителей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.