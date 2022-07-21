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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Живи обычной жизнью волонтера". На Закарпатье в смартфоне задержанного шпиона нашли инструкции от российских спецслужб

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Патрульные задержали на Закарпатье шпиона-"волонтера"
Патрульные задержали на Закарпатье шпиона-"волонтера"
Фото: Олексій Білошицький / Facebook

Правоохранители задержали в Закарпатской области шпиона, который по заданию российских кураторов должен был под видом волонтера передавать врагу информацию о технике и украинских военных подразделениях. Скриншоты переписки злоумышленника опубликовал в Facebook 21 июля первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Билошицкий рассказал, что патрульные, остановив для проверки 28-летнего мужчину, обнаружили при нем большое количество денег и переписки в мессенджерах, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.

Из переписки следует, что вражеские спецслужбы поставили завербованному коллаборанту задачу внедриться в волонтерскую организацию и "жить жизнью волонтера".

Припугнув агента, что тот уже "ходит под статьями", куратор поручил ему проникать в воинские части ВСУ и предоставлять информацию об украинских военных – с точными координатами и фотофиксацией.

Задержанного шпиона передали спецслужбам, отметил Билошицкий и попросил работников волонтерских организаций быть бдительными, поскольку "враг может принимать разные обличья".

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid02hmVRnCSEvQCU8Uh4Q2JDWR28dUGoJDWCgEtny1fwyHFrpMeEDJmDxmC4GuegDBUvl

Контекст:

Российские оккупанты не прекращают попыток вести разведывательную деятельность и вербовку агентов на территории Украины. Так, 7 июля СБУ уже обращала внимание, что Россия пытается выявить местонахождение систем ПВО ВСУ вблизи южного и восточного фронтов. 11 июля в Одессе был задержан агент спецслужб РФ, который пытался разведать позиции украинских противокорабельных комплексов и систем ПВО.

Теги: Россия, Украина, Закарпатье, шпионаж, военные, волонтер, волонтеры, патрульная полиция, правоохранители, переписка, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Закарпатская область, Алексей Билошицкий, российские оккупанты
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