"Живи обычной жизнью волонтера". На Закарпатье в смартфоне задержанного шпиона нашли инструкции от российских спецслужб

Билошицкий рассказал, что патрульные, остановив для проверки 28-летнего мужчину, обнаружили при нем большое количество денег и переписки в мессенджерах, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.

Из переписки следует, что вражеские спецслужбы поставили завербованному коллаборанту задачу внедриться в волонтерскую организацию и "жить жизнью волонтера".

Припугнув агента, что тот уже "ходит под статьями", куратор поручил ему проникать в воинские части ВСУ и предоставлять информацию об украинских военных – с точными координатами и фотофиксацией.

Задержанного шпиона передали спецслужбам, отметил Билошицкий и попросил работников волонтерских организаций быть бдительными, поскольку "враг может принимать разные обличья".