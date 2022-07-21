"Живи обычной жизнью волонтера". На Закарпатье в смартфоне задержанного шпиона нашли инструкции от российских спецслужб

Билошицкий рассказал, что патрульные, остановив для проверки 28-летнего мужчину, обнаружили при нем большое количество денег и переписки в мессенджерах, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.
Из переписки следует, что вражеские спецслужбы поставили завербованному коллаборанту задачу внедриться в волонтерскую организацию и "жить жизнью волонтера".
Припугнув агента, что тот уже "ходит под статьями", куратор поручил ему проникать в воинские части ВСУ и предоставлять информацию об украинских военных – с точными координатами и фотофиксацией.
Задержанного шпиона передали спецслужбам, отметил Билошицкий и попросил работников волонтерских организаций быть бдительными, поскольку "враг может принимать разные обличья".
Российские оккупанты не прекращают попыток вести разведывательную деятельность и вербовку агентов на территории Украины. Так, 7 июля СБУ уже обращала внимание, что Россия пытается выявить местонахождение систем ПВО ВСУ вблизи южного и восточного фронтов. 11 июля в Одессе был задержан агент спецслужб РФ, который пытался разведать позиции украинских противокорабельных комплексов и систем ПВО.