"Лукашенко кинул Путина". NEXTA сняла документальный фильм об отношениях "двух злейших друзей"

Премьера фильма состоялась 15 апреля. За два дня его посмотрели более 1 млн пользователей.

"Лукашенко полностью зависим от России и по первому же указанию введет войска в Украину". Нет, это слишком банально, глупо и неинтересно. "Лукашенко ненавидит Путина и хочет поскорее от него избавиться" – это уже больше похоже на правду. Правда, пока ему самому страшно, из Москвы намекают на возможную ликвидацию, да и огромная часть чужеродных войск в стране остается, – утверждает ведущий. – Если внимательно читать между строк, то можно прийти к выводу, что более серьезного врага, чем "друг Путин", у Лукашенко никогда не было".

В фильме рассказывают историю создания Союзного государства России и Беларуси, анализируют отношения двух политиков с конца 90-х и отмечают, что Путин и Лукашенко – "два злейших друга".

Также, как говорится в описании к фильму, там показывают уникальные архивные кадры и рассказывают, "почему Лукашенко боится покушения и как пытается вылавировать "белорусский военный корабль".