Зеленский и Павел встретились с лечащимся в Чехии украинским мальчиком. Он подарил украинскому президенту фигурку богини правосудия

На встречу пришел не только украинский, но и чешский президент Фото: president.gov.ua

Мальчик с марта 2022 года лечится у чешских врачей и записал специальное обращение к Зеленскому, мечтая увидеться с ним лично.

На встречу пришел не только украинский, но и чешский президент Петр Павел. Коцко подарил Зеленскому футболку со своим рисунком и фигурку греческой богини правосудия Фемиды.

"Хочу подарить вам богиню правосудия Фемиду, чтобы в Украине процветали честность и неподкупность, а любое зло было справедливо наказано. Я вижу в этой богине то, что вы показываете миру ежедневно", – сказал он.

Президент Украины пожелал мальчику победы в его борьбе и поблагодарил за веру.

"Это очень важно – быть в единстве, быть вместе", – добавил он.

Павел тоже рассказал о встрече с мальчиком.

"У каждого из нас есть свои герои. Мне греет сердце, что сегодня мы могли способствовать встрече двух людей, которые являются героями друг для друга. Один борется с тяжелой болезнью, другой борется с агрессией против своей страны. Оба заслуживают уважения", – написал президент Чехии в Twitter.