Зеленский и Павел встретились с лечащимся в Чехии украинским мальчиком. Он подарил украинскому президенту фигурку богини правосудия

Мальчик с марта 2022 года лечится у чешских врачей и записал специальное обращение к Зеленскому, мечтая увидеться с ним лично.
На встречу пришел не только украинский, но и чешский президент Петр Павел. Коцко подарил Зеленскому футболку со своим рисунком и фигурку греческой богини правосудия Фемиды.
"Хочу подарить вам богиню правосудия Фемиду, чтобы в Украине процветали честность и неподкупность, а любое зло было справедливо наказано. Я вижу в этой богине то, что вы показываете миру ежедневно", – сказал он.
Президент Украины пожелал мальчику победы в его борьбе и поблагодарил за веру.
"Это очень важно – быть в единстве, быть вместе", – добавил он.
Павел тоже рассказал о встрече с мальчиком.
"У каждого из нас есть свои герои. Мне греет сердце, что сегодня мы могли способствовать встрече двух людей, которые являются героями друг для друга. Один борется с тяжелой болезнью, другой борется с агрессией против своей страны. Оба заслуживают уважения", – написал президент Чехии в Twitter.
We all have our heroes. It warms my heart that today we were able to facilitate the meeting of two people who are heroes for each other. One fighting a serious illness, the other fighting aggression against his country. Both deserve respect. Thank you for that @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/5ZGjvViuw6— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023
6 июля Зеленский посетил Болгарию, где провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым, а оттуда отправился в Чехию.
В Праге запланированы его переговоры с главой правительства Петром Фиалой и президентом Петром Павелом, с которым они дали совместную пресс-конференцию.
СМИ сообщали, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Зеленский планирует встретиться в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.