26 самых богатых людей планеты владеют богатством, эквивалентным доходам половины населения мира – Гутерриш

Более 70% людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш: На протяжении всей истории борьба с неравенством составляла основу движений за социальную справедливость, трудовые права и гендерное равноправие Фото: ЕРА

26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения. Об этом 18 июля заявил uенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке с лекцией, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Стенограмма выступления обнародована на сайте новостей ООН.

По словам Гутерриша, в настоящее время более 70% людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни.

"Однако не будем забывать, что разница в уровне финансового благосостояния – единственный критерий неравенства. Качество жизни людей зависят от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, которые возникают непосредственно в момент их рождения", – подчеркнул генсек ООН.

По его мнению, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

"Дискриминация, злоупотребления разного рода, отсутствие развитой, эффективной системы правосудия пагубно сказываются на судьбах миллионов людей, но более других от этих факторов страдают коренные народы, мигранты, беженцы и разного рода меньшинства. Такой дисбаланс является прямым посягательством на права человека. Поэтому на протяжении всей человеческой истории борьба с неравенством составляла основу движений за социальную справедливость, трудовые права и гендерное равноправие", – сказал Гутерриш.

Он отметил, что с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

При этом около 17% детей, родившихся 20 лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли.

Основополагающий принцип ООН заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, – это не привилегии, а врожденное право каждого человека, добавил генсек ООН.