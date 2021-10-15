В России зафиксированы рекордный рост заболеваемости и смертность от COVID-19 за сутки

Больше всего инфицированных умирает в Москве и Санкт-Петербурге Фото: ЕРА

РБК отмечает, что это новый рекорд и смертности за сутки, и числа новых случаев COVID-19 за 24 часа. В России максимальные показатели обоих параметров с начала эпидемии фиксируются вторые сутки подряд. 13 октября в стране подтвердили 31 299 новых случаев болезни и 986 смертей.

В четверг больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировано в Москве (70) и Санкт-Петербурге (62).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 221 313 россиян, зафиксировано более 7,9 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 965 тыс. россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.