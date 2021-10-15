В России зафиксированы рекордный рост заболеваемости и смертность от COVID-19 за сутки

РБК отмечает, что это новый рекорд и смертности за сутки, и числа новых случаев COVID-19 за 24 часа. В России максимальные показатели обоих параметров с начала эпидемии фиксируются вторые сутки подряд. 13 октября в стране подтвердили 31 299 новых случаев болезни и 986 смертей.
В четверг больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировано в Москве (70) и Санкт-Петербурге (62).
Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 221 313 россиян, зафиксировано более 7,9 млн инфицирований коронавирусом.
По официальной информации, активно COVID-19 болеет 965 тыс. россиян.
В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.