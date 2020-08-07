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Аборигены российского Севера попросили Маска не покупать продукцию "Норникеля"

Коренные народы русского Севера призвали главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска не покупать никель, медь и другие продукты компании "Норникель", пока не будет проведена независимая оценка экологического ущерба от ее деятельности.

"Абориген-Форум": Коренные народы Севера сохранили оленеводство и охоту, поэтому для них важна чистота окружающей среды
"Абориген-Форум": Коренные народы Севера сохранили оленеводство и охоту, поэтому для них важна чистота окружающей среды
Фото: depositphotos.com

Организация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Абориген-Форум" написала открытое письмо основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, оно опубликовано на сайте Indigenous-Russia.

"Мы убедительно просим вас не покупать никель, медь и другие продукты компании "Норникель" до тех пор, пока не будет произведена полная и независимая оценка накопленного экологического ущерба от деятельности компании по добыче никеля и других металлов на полуострове Таймыр и в Мурманской области, включая ущерб от экологической катастрофы 2020 года, во время которой в реки Таймыра компанией была допущена утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива", – сказано в обращении.

В письме отмечено, что Маск призвал мировые компании производить больше никеля, чтобы удовлетворить потребности промышленности.

"В своем обращении вы упомянули, что компания Tesla готова предоставить производителям никеля "гигантский долгосрочный контракт", если они будут "производить никель эффективно и безопасно для экологии", – пишет секретарь "Абориген-Форума" Геннадий Щукин.

По его словам, "Норникель" является одним из мировых лидеров по загрязнению окружающей среды. Свою деятельность компания ведет на полуострове Таймыр и в Мурманской области, которые являются местом проживания коренных малочисленных народов Арктики: саамов, ненцев, нганасан, энцев, долган, эвенков.

"Эти народы сохранили традиционные образ жизни, культуру и экономику северных народов, включая оленеводство, охоту, рыболовство. Для них чистота окружающей среды является ключевым фактором выживания в суровых северных условиях", – подчеркнул Щукин.

29 мая на полуострове Таймыр на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая входит в "Норникель", произошла утечка топлива. Нефтепродукты загрязнили 180 тысяч кв. м грунта и местные водоемы, сообщала "Новая газета".

Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.

Теги: Россия, экология, промышленность, Tesla, Илон Маск
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