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Американские нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron говорили о крупнейшем в истории слиянии – Reuters

Падение спроса на нефть вынудило американские нефтяные гиганты Exxon и Chevron обсудить возможность слияния, которое стало бы крупнейшим в истории, сообщило Reuters со ссылкой на анонимные источники.

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За 2020 год нефть марки Brent подешевела почти на 22%
За 2020 год нефть марки Brent подешевела почти на 22%
Фото: depositphotos.com

Главы крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron в первой половине прошлого года провели предварительные переговоры о возможности объединения, сообщило агентство Reuters 31 января со ссылкой на анонимные источники.

Переговоры свидетельствуют о давлении, с которым столкнулись компании энергетического сектора после начала пандемии COVID-19 и последующего падения цены на нефть, отметило Reuters. По словам одного из источников, разговор между исполнительным директором Exxon Дарреном Вудсом и генеральным директором Chevron Майком Виртом были достаточно серьезными, они обсуждали подготовку юридических документов о слиянии. 

Сейчас переговоры прекращены и не получат дальнейшего продолжения, утверждают собеседники. Reuters отмечает, что рыночная капитализации Exxon и Chevron составляет $190 млрд и $164 млрд соответственно, а обсуждаемое объединение могло стать крупнейшим в истории слиянием компаний.

Акции Exxon и Chevron резко упали в прошлом году после ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией и вспышки коронавируса. Инвесторы выразили обеспокоенность по поводу долгосрочной прибыльности компаний.

В своих переговорах Exxon и Chevron предполагали достичь синергии за счет значительного сокращения затрат, чтобы выдержать спад на энергетических рынках. Chevron на прошлой неделе сообщила об убытках в размере $11 млн за четвертый квартал, указывает Reuters. Exxon сообщит о результатах за четвертый квартал 2 февраля. 

Объединенную Exxon-Chevron по размеру превзойдет только Saudi Aramco, рыночная стоимость которой составляет примерно 1,8 триллиона долларов.

По итогам 2020 года нефть марки Brent подешевела почти на 22%, а WTI упала почти на 21%. После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля прошлого года страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.

Теги: Россия, Саудовская Аравия, нефть, цены, кризис, ОПЕК, ExxonMobil, обвал, WTI, Chevron, цена на нефть, Saudi Aramco, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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