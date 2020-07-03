Американский дипломат пояснил смысл заявления о победе США и Великобритании над нацизмом

В ролике ко Дню Победы в Европе президент США Дональд Трамп заявил, что США вместе с Великобританией победили нацизм. В РФ назвали подобные заявления "дезинформационной кампанией", направленной на принижение роли Советского Союза. Посол США в России Джон Салливан заявил, что это не попытка переписать историю и не ошибка.

Салливан: В этом сообщении не упоминается множество других стран Фото: ЕРА

Заявление Белого дома ко Дню Победы в Европе о том, что США вместе с Великобританией победили нацизм, было адресовано британским союзникам Соединенных Штатов, потому в нем не были перечислены все страны-победительницы. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью российскому телеканалу РБК.

Ролик ко Дню Победы был обнародован Белым домом 8 мая. Он вызвал возмущение в РФ, где назвали подобные заявления "дезинформационной кампанией", направленной на принижение роли Советского Союза.

"Я помню, когда это событие произошло, и помню, как был потрясен реакцией на него. Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам", – отметил Салливан.

Он напомнил о тесном сотрудничестве двух стран в годы Второй мировой войны. "Миллионы" американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании в том числе Нормандской операции.

Дипломат подчеркнул, что Белый дом не ставил целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии.

"Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран", – сказал Салливан.

Он добавил, что нет ни одной другой страны, которая бы пострадала бы от действий нацистов в той же мере, что и Советский Союз.